«Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» Эриксена

«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в Англии, утверждает Daily Mail. Трансферы в Англии в этом году возможны до четверга, 8 августа — со стартом сезона Премьер-лиги они будут запрещены.



Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви в начале нынешнего трансферного окна оценивал Эриксена приблизительно в 130 миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что «красные дьяволы» могут предложить «шпорам» около половины этой суммы. «Манчестер» рассчитывает получить деньги от продажи других футболистов, в первую очередь Поля Погба. За него манкунианцы хотят выручить около € 160 млн.

Контракт Кристиана Эриксена с «Тоттенхэмом» действует до конца сезона 2019/20. Таким образом, «шпорам» нужно или заключать с ним новое соглашение, или продавать его.