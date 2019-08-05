«Манчестер Юнайтед» приобрёл Магуайра у «Лестера» за € 87 млн

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити».
«Красные дьяволы» заключили с 26-летним английским футболистом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов – до лета 2025 года. Подробности сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что сумма трансфера составит £ 80 млн (более € 87 млн). По информации СМИ, зарплата игрока в стане «Манчестер Юнайтед» составит € 5,5 млн в год.
Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.
Магуайр выступал за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед».
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