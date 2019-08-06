Балахнин: «Ростов» меняется, команда решила играть с позиции силы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил выступление донского клуба на старте сезона.
«Ростов» меняется, и это похвально. Команда решила играть с позиции силы. Конечно, это сложнее, и наверняка что-то будет не получаться. Хотя и сейчас нельзя сказать, что всё идеально. В «Ростове» есть исполнители уровня Ивелина Попова и Романа Ерёменко. Они привыкли быть в командах, которые действуют первым номером, и знают, как играть в этот футбол», — приводят слова Балахнина «Известия».
«Ростов», набрав 8 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах.
В следующем туре «Ростов» на своём поле примет самарские «Крылья Советов» (12 августа).
- 6 августа 2019
-
09:11
-
08:34
-
08:10
-
07:57
-
06:59
-
06:54
-
05:59
-
05:47
-
05:25
-
04:46
-
03:58
-
03:35
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:05
- 5 августа 2019
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:15
-
21:50
-
21:32