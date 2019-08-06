Балахнин: «Ростов» меняется, команда решила играть с позиции силы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил выступление донского клуба на старте сезона.

«Ростов» меняется, и это похвально. Команда решила играть с позиции силы. Конечно, это сложнее, и наверняка что-то будет не получаться. Хотя и сейчас нельзя сказать, что всё идеально. В «Ростове» есть исполнители уровня Ивелина Попова и Романа Ерёменко. Они привыкли быть в командах, которые действуют первым номером, и знают, как играть в этот футбол», — приводят слова Балахнина «Известия».

«Ростов», набрав 8 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах.

В следующем туре «Ростов» на своём поле примет самарские «Крылья Советов» (12 августа).