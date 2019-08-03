Панюков забил самый красивый гол тура. По крайней мере, пока

Андрей Панюков забил приличную банку «Ростову». Выловил навес Димитрова с фланга и в падении чуть ли не ножницами пробил по воротам Песьякова в касание, поймав его на противоходе. По губам Карпина стало ясно, что мяч получился очень неожиданным.

Гости отыгрались лишь во втором тайме — Шомуродов в каждом матче старается доказать, что больше Милевского достоин контракта в клубе. За оставшееся время команды забили друг другу ещё по голу и свели матч к ничьей.

4 мяча, 13:14 по ударам и куча опасных моментов, какое там дерби, ну?! «Ростов» временно остаётся вторым, а «Урал» забирается в тройку. Удивлены? Следом за ним — «Рубин».