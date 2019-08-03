Панюков забил самый красивый гол тура. По крайней мере, пока
С лёта. В падении.
Андрей Панюков забил приличную банку «Ростову». Выловил навес Димитрова с фланга и в падении чуть ли не ножницами пробил по воротам Песьякова в касание, поймав его на противоходе. По губам Карпина стало ясно, что мяч получился очень неожиданным.
Гости отыгрались лишь во втором тайме — Шомуродов в каждом матче старается доказать, что больше Милевского достоин контракта в клубе. За оставшееся время команды забили друг другу ещё по голу и свели матч к ничьей.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Панюков – 14, 1:1 – Шомуродов – 67, 2:1 – Ильин – 81, 2:2 – Сигурдарсон – 85
4 мяча, 13:14 по ударам и куча опасных моментов, какое там дерби, ну?! «Ростов» временно остаётся вторым, а «Урал» забирается в тройку. Удивлены? Следом за ним — «Рубин».
- 3 августа 2019
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
17:01
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:19
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:31
-
15:10Шишкин тренируется с «Торпедо» Эксклюзив
-
15:07
-
14:56
-
14:46
-
14:39
-
14:15
-
14:10
-
13:37
-
13:36
-
13:30
-
13:09
-
12:54
-
12:47
-
12:45
-
12:25
-
12:19
-
12:03
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:26
-
11:16
-
11:06
Партнерский контент