Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красивый гол Панюкова «Ростову» с лёта

Красивый гол Панюкова «Ростову» с лёта
«Чемпионат»
Панюков забил самый красивый гол тура. По крайней мере, пока
С лёта. В падении.
Футбол / РПЛ 0

Андрей Панюков забил приличную банку «Ростову». Выловил навес Димитрова с фланга и в падении чуть ли не ножницами пробил по воротам Песьякова в касание, поймав его на противоходе. По губам Карпина стало ясно, что мяч получился очень неожиданным.

Гости отыгрались лишь во втором тайме — Шомуродов в каждом матче старается доказать, что больше Милевского достоин контракта в клубе. За оставшееся время команды забили друг другу ещё по голу и свели матч к ничьей.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Панюков – 14, 1:1 – Шомуродов – 67, 2:1 – Ильин – 81, 2:2 – Сигурдарсон – 85

4 мяча, 13:14 по ударам и куча опасных моментов, какое там дерби, ну?! «Ростов» временно остаётся вторым, а «Урал» забирается в тройку. Удивлены? Следом за ним — «Рубин».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент