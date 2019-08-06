Ван Дейк — Магуайру: показывай свою лучшую игру и не думай о других вещах

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал переход защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед».
«Желаю ему всего наилучшего. Ничего не могу сказать о рекордной плате, ведь рано или поздно она меняется. Это рынок. Он не имеет никакого влияния на него, цена оказывает давление, но она не меняется слишком сильно. Вы всегда испытываете давление в таких больших клубах, как «МЮ».
Каждый клуб ведёт свой бизнес на рынке, и у каждого клуба есть своя стратегия. Просто сосредоточься на том, чтобы заниматься любимым делом, и показывай свою лучшую игру, не думай о других вещах», — приводит слова ван Дейка Mirror.
Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.
Магуайр выступал за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед».
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