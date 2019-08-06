Тиль раскрыл детали разговора с Кононовым

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, о чём он общался с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.
«Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!
Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнёров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол», — цитирует хавбека пресс-служба «Спартака».
Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с российским клубом контракт на четыре года.
- 6 августа 2019
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:58
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:45
-
10:27
-
10:06
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:23
-
09:11
-
08:34
-
08:10
-
07:57
-
06:59
-
06:54
-
05:59
-
05:47
-
05:25
-
04:46
-
03:58
-
03:35
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33