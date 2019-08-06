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Тиль раскрыл детали разговора с Кононовым

Тиль раскрыл детали разговора с Кононовым
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, о чём он общался с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.

«Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!

Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнёров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол», — цитирует хавбека пресс-служба «Спартака».

Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с российским клубом контракт на четыре года.

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