Чемпион мира по плаванию Чупков: ЦСКА точно будет биться за золото РПЛ

Рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков рассказал о своём отношении в футболу, а также выразил мнение, что его любимая команда – ЦСКА – сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.



«Я большой фанат футбольного клуба, поэтому для меня это была грандиозная новость, что ЦСКА подписал Николу Влашича! Всегда слежу за командой, смотрю каждую игру, выбираюсь на стадион. Даже как-то сделал первый удар по мячу перед матчем с «Краснодаром». Я вообще большой фанат всего футбола, в России поддерживаю ЦСКА и смотрю Лигу чемпионов на сборах по вечерам.



Пускай ушёл Родриго Бекао, но пришёл Игорь Дивеев. Надеюсь, будут ещё трансферы. В этом году у нас отличные шансы. Да, в прошлом сезоне удалось попасть только в Лигу Европы. Хочется, чтобы команда добилась самого высокого результата в ней. В чемпионате ЦСКА точно будет биться за золото», — цитирует Чупкова «RT на русском».

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