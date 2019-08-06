Мейтин: РФС убедил полицию, что наши фанаты аполитичны

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, почему матч 4-го тура чемпионата России «Спартак» – «Динамо» (0:0) не был перенесён, несмотря на запросы от МВД.



«Вы знаете, что мы обсуждали матч «Спартак» – «Динамо». Были просьбы от полиции не проводить матч, были опасения в связи с происходящими в городе событиями. Нам удалось всех убедить, что болельщики должны смотреть футбол в этот день, что наши фанаты аполитичны и что у нас нет никаких опасений. Мы оказались правы. Один из аргументов был в том, что перенос матча негативно скажется на настроениях людей», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Напомним, МВД делало в РПЛ запрос о переносе матча «Спартак» – «Динамо» в связи с протестными акциями в Москве 3 августа. Лига ответила отказом.

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