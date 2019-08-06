Мейтин: РФС убедил полицию, что наши фанаты аполитичны

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, почему матч 4-го тура чемпионата России «Спартак» – «Динамо» (0:0) не был перенесён, несмотря на запросы от МВД.
«Вы знаете, что мы обсуждали матч «Спартак» – «Динамо». Были просьбы от полиции не проводить матч, были опасения в связи с происходящими в городе событиями. Нам удалось всех убедить, что болельщики должны смотреть футбол в этот день, что наши фанаты аполитичны и что у нас нет никаких опасений. Мы оказались правы. Один из аргументов был в том, что перенос матча негативно скажется на настроениях людей», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Напомним, МВД делало в РПЛ запрос о переносе матча «Спартак» – «Динамо» в связи с протестными акциями в Москве 3 августа. Лига ответила отказом.
- 6 августа 2019
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:33
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:07
-
16:07
-
15:45
-
15:29
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:02
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:26
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:26
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:58