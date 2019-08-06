В РФС объяснили, почему стюарды на стадионе «Ростова» носили маски

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин объяснил, почему стюарды на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону носили маски на матче «Ростова» со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России (2:2), после которого между фанатами гостей и сотрудниками ОМОНа произошло столкновение.



«Встречи РПЛ с полицией? Такие встречи мы обязательно проведём с коллегами правоохранительных органов, и, я думаю, мы найдём общее решение этих вопросов. Думаю, что ситуация с «Ростовом» не повторится.



Что касается закрытых лиц стюардов, то «Ростов» на это сказал, что боялись, что болельщики будут что-то бросать. Стюарды живут в том же городе и боялись реакции от болельщиков», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

ОМОН здесь власть. Избиение в Ростове – символ России Ну что, хоть кто-то вступится за фанатов «Спартака»?