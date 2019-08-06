СМИ: Коутиньо перейдёт в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, вероятно, в скором времени вернётся в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за «Ливерпуль».
По информации L’Equipe, 27-летний футболист перейдёт в лондонский «Арсенал». По условиям сделки бразильский хавбек будет выступать за «канониров» на правах аренды, рассчитанной до окончания сезона-2019/20.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо около € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн. При этом появлялась информация, что сам Филиппе не горит желанием уходить из команды.
В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 6 августа 2019
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