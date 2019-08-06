Глушаков: хочу поблагодарить болельщиков «Ахмата» за тёплый приём

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал свой дебют за грозненский клуб, состоявшийся в матче 4-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за то, что так тепло приняли меня и перед матчем поддержали. Что касается моей травмы, три месяца не играл и был без игровой практики. В голове травма сидела психологически. Но когда первый раз мяч отобрал, почувствовал уверенность, вошёл в игру. Установку тренера выполнил.



Хотелось бы больше сыграть, но понимаю, что физически пока не готов. Кондиции ещё не такие. Будем стараться и работать. Не зря мы с самого утра тренируемся и готовимся. Каждый день в копилочку, на вес золота. Все в команде профессионалы. Мы — одно целое, мы команда. Все понимают ответственность.



«Оренбург» — очень тяжёлый, неприятный соперник, боевая команда. С ним всегда тяжело играть, не только «Ахмату», но и другим командам. Самое важное было набрать три очка, забыть о неудачной серии. Думаю, мы справились, будем двигаться дальше», — сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе.