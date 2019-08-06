Родионов назначен президентом академии «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова на должность президента Академии красно-белых имени Фёдора Черенкова.
Сотрудникам академии Родионова представил директор спартаковской школы Дмитрий Сидоров.
«Со многими из вас мы уже работали вместе, продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодёжной команды, «Спартака-2» и основного состава. Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу», — сказал Родионов.
Ранее Родионов уже занимал аналогичную должность с 2011 по 2015 год. Со 2 июня 2015 перешёл на пост генерального директора «Спартака». 18 декабря 2018 года покинул занимаемую должность и стал спортивным директором клуба. По окончании сезона-2018/19 Родионов ушёл из «Спартака».
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