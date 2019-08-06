Лукаку потребовал от «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку твёрдо настроен покинуть клуб, утверждает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, футболист объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. В настоящий момент форвард без разрешения «Манчестер Юнайтед» поддерживает форму в расположении «Андерлехта».

Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта. Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.

В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.