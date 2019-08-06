Гендиректор «Рубина»: Миллер не звонил по поводу Сутормина. Где Миллер — где я!

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о переходе полузащитника казанцев Алексея Сутормина в «Зенит» и об отношениях с бывшим наставником команды Курбаном Бердыевым.
«Неправда, что „Рубин“ покупал Сутормина за бонусы от чемпионства Азмуна и потом продал „Зениту“ за € 3 млн. Я его за три не покупал, откуда такие цифры вообще? Миллер не звонил. Где Миллер — где я!
Мы с Бердыевым не поругались. Настало время. И муж с женой разводятся. У клуба был непростой момент, и вопрос о банкротстве не просто так стоял», — сказал Сайманов в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouТube.
Напомним, 25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами.
- 6 августа 2019
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