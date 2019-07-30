«Зенит» предложил «Рубину» тренировочный манекен в обмен на картонного Сутормина

Пресс-служба «Зенита» предложила казанскому «Рубину» тренировочный манекен в обмен на картонную фигуру полузащитника петербургского клуба Алексея Сутормина.
«Махнёмся не глядя?» — гласит пост в официальном «твиттере» «Зенита». Ранее «Рубин» при презентации летних новичков продемонстрировал картонную фигуру Сутормина.
Напомним, тренировочный манекен «Зенита» стал известен после того, как в него на одной из тренировок врезался нападающий петербургского клуба Антон Заболотный.
25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой был оформлен между казанским и петербургским клубами.
Сутормин является воспитанником «Зенита». Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.
- 30 июля 2019
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