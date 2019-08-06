«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».



Напомним, в 2001 году Аверьянов окончил высшую школу тренеров, а в 2007-м возглавил селекционную службу красно-белых.



«Спартак» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В четверг, 8 августа, подопечные Олега Кононова проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Тун». Начало — в 20:00 мск. Ответный матч пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Спартак» прилетел в Швейцарию на матч квалификации Лиги Европы с «Туном»