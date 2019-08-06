«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».
Напомним, в 2001 году Аверьянов окончил высшую школу тренеров, а в 2007-м возглавил селекционную службу красно-белых.
«Спартак» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В четверг, 8 августа, подопечные Олега Кононова проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Тун». Начало — в 20:00 мск. Ответный матч пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Спартак» прилетел в Швейцарию на матч квалификации Лиги Европы с «Туном»
- 7 августа 2019
-
00:32
-
00:09
- 6 августа 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:22
-
23:19
-
23:17
-
22:58
-
22:52
-
22:39
-
22:36
-
22:16
-
22:15
-
21:59
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:25
-
21:00
-
20:51
-
20:27
-
20:18
-
20:18
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:51
-
19:21
-
19:18
-
19:07
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:25
Партнерский контент