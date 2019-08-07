Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов

Воспитанник и бывший капитан «Барселоны» Хави, завершавший игровую карьеру в катарском клубе «Аль-Садд» и после этого ставший его тренером, потерял кроссовок во время матча своей команды с «Аль-Духаилем» в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.



Матч проходил на поле соперника команды Хави. «Аль-Садд» повёл в счёте после гола Акрама Афифа на 30-й минуте, но на 44-й минуте Юссеф Мсакни сравнял счёт.



В конце встречи мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля» в штрафной хозяев, но арбитр не стал назначать пенальти, посчитав, что нарушения правил не было. После этого 39-летний Хави со злости пнул ногой бутылку с водой. Оказалось, что кроссовок держится недостаточно крепко, и Хави остался босиком.



Ответный матч состоится во вторник, 13 августа.