Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов

Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов
Футбол / Прочие турниры 0

Воспитанник и бывший капитан «Барселоны» Хави, завершавший игровую карьеру в катарском клубе «Аль-Садд» и после этого ставший его тренером, потерял кроссовок во время матча своей команды с «Аль-Духаилем» в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Матч проходил на поле соперника команды Хави. «Аль-Садд» повёл в счёте после гола Акрама Афифа на 30-й минуте, но на 44-й минуте Юссеф Мсакни сравнял счёт.

В конце встречи мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля» в штрафной хозяев, но арбитр не стал назначать пенальти, посчитав, что нарушения правил не было. После этого 39-летний Хави со злости пнул ногой бутылку с водой. Оказалось, что кроссовок держится недостаточно крепко, и Хави остался босиком.

Ответный матч состоится во вторник, 13 августа.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент