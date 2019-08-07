«Манчестер Юнайтед» наложил на Лукаку огромный штраф

«Манчестер Юнайтед» принял решение оштрафовать нападающего Ромелу Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс.) за неявку на тренировочную базу, сообщает Mirror. В последние дни форвард без разрешения своего клуба поддерживает форму в расположении «Андерлехта». Накануне появилась информация, что футболист сборной Бельгии объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта. Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.

В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.