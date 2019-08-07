На переход Дибалы в «Тоттенхэм» может повлиять его подруга-модель

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заинтересован в переходе в «Тоттенхэм Хотспур». Как сообщил итальянский журналист Daily Mail Альвизе Каньяццо, аргентинцу нравится возможность поработать под руководством своего соотечественника Маурисио Почеттино и жить в Лондоне. Отмечается, что на игрока частично повлияла подруга Ориана Сабатини, которая стремится развивать свою карьеру моделью.
Фотография доступна в «инстаграме» Орианы Сабатини.
Единственной проблемой для трансфера будут личные условия, так как 26-летний игрок хочет стать самым высокооплачиваемым футболистов в стане «шпор» с зарплатой в £ 300 тыс. (около € 326 тыс.) в неделю.
Ранее сообщалось, что от трансфера 25-летнего Дибалы отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устроили финансовые требования игрока, а также его агента. Кроме того, аргентинец не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев. В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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