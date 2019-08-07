Полузащитник «Витесса» сравнил Слуцкого и Адвоката
Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур, который перешёл в голландский клуб нынешним летом из «Вольфсбурга», поделился мнением о наставнике команды Леониде Слуцком и сравнил его с бывшим главным тренером сборной России Диком Адвокатом.
«Я думаю, что Слуцкий и Адвокат похожи. Они оба строгие, но справедливые, и мне это нравится. Если ты что-то делаешь правильно, то потом узнаешь об этом. Если что-то делаешь не так, то потом тоже услышишь. Поэтому я считаю, что они похожи», — цитирует Базура Veronica Inside.
Напомним, что Слуцкий работает в «Витессе» с весны прошлого года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на пятом месте в первенстве Нидерландов.
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