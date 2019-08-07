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«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса в присутствии 45 тыс. зрителей

«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса в присутствии 45 тыс. зрителей
Футбол / Прочие турниры 0

«Сан-Паулу» представил новичка команды бразильского защитника Дани Алвеса.

На презентации футболиста присутствовало около 45 тыс. болельщиков. Алвес получил в клубе 10-й номер. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Сан-Паулу нанял не просто игрока, он нанял такого же фаната, как и вы! Я не знаю, как отблагодарить вас в этот момент, но я обещаю отплатить своей игрой. Я надеюсь, что вместе мы сможем вернуть радость побед «Сан-Паулу». Вместе мы сделаем это!» — приводит слова Алвеса официальный сайт клуба.

36-летний Алвес являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Футболист является мировым рекордсменом по количеству трофеев. За клубную карьеру он выиграл 40 титулов.

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