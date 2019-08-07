«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса в присутствии 45 тыс. зрителей
«Сан-Паулу» представил новичка команды бразильского защитника Дани Алвеса.
На презентации футболиста присутствовало около 45 тыс. болельщиков. Алвес получил в клубе 10-й номер. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Сан-Паулу нанял не просто игрока, он нанял такого же фаната, как и вы! Я не знаю, как отблагодарить вас в этот момент, но я обещаю отплатить своей игрой. Я надеюсь, что вместе мы сможем вернуть радость побед «Сан-Паулу». Вместе мы сделаем это!» — приводит слова Алвеса официальный сайт клуба.
36-летний Алвес являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Футболист является мировым рекордсменом по количеству трофеев. За клубную карьеру он выиграл 40 титулов.
Дани Алвес хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года
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