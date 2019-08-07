«Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника «Арсенала» Дженкинсона
Защитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон перешёл в «Ноттингем Форест», сообщается на официальном сайте «лесников».
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.
Дженкинсон перешёл в «Арсенал» летом 2011 года из «Чарльтона». Сумма трансфера составила € 1,13 млн. Всего в составе лондонского клуба 27-летний защитник принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач. «Арсенал» отдавал игрока в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и «Бирмингем Сити».
В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В 1-м туре нынешнего сезона клуб на своём поле проиграл «Вест Бромвичу» (1:2).
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