«Арсенал» отказал «Эвертону» в трансфере Айуоби за € 32 млн
«Эвертон» не сумел договориться по трансферу нигерийского нападающего «Арсенала» Алекса Айуоби, сообщает журналист Джим Уайт в своём «твиттере».
По данным источника, ливерпульский клуб предлагал за футболиста € 32 млн, но лондонцы отказались продавать форварда. Возможно, в ближайшее время «ириски» сделают новое предложение. Трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.
23-летний Айуоби является воспитанником «Арсенала». В минувшем сезоне нигерийский футболист принял участие в 35 матчах английского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «канонирами» действует до лета 2022 года.
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