Юрист рассказала о разделе имущества между Кейру и Новосельцевым

Сегодня состоялось очередное заседание в суде по рассмотрению исков Катерины Кейру к своему мужу защитнику «Сочи» Ивану Новосельцеву о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов. Об этом сообщила Екатерина Гордон, представляющая интересы Кейру.



«Мы всё ещё ждём некоторых ответов, в частности ответов от банков. На самом деле я не могу разглашать подробную информацию, потому что заседание закрытое. Наша позиция очень проста: мы не хотим чужого, мы хотим из той суммы, которую мы насчитали, вычесть реальные траты и получить половину от совместно нажитого. Мы ждём ответы от стороны для того, чтобы понять, на что же готовы они. Поэтому я думаю, что 17 сентября будут уже итоговые ответы и конкретные суммы.

Почему сам Иван никогда не приходит на заседания? Я участвовала в переговорах, в которых был Иван. Он с трудом формулирует мысли, особенно тогда, когда совесть нечиста. Это моё частное мнение, а не как юриста в этой ситуации. Я думаю, что очень сложно формулировать мысли, когда ты не прав, особенно Ивану Новосельцеву», — передаёт слова Гордон корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.