«Кристал Пэлас» предложил за Чалова € 25 млн

«Кристал Пэлас» сделал улучшенное предложение по форварду московского ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 21-летнего нападающего «армейцев» € 25 млн. Таким образом, «Кристал Пэлас» улучшил своё первоначальное предложение по игроку сразу на € 10 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За его первую команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.