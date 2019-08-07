Кононов: чем больше будет таких игроков, как Шюррле, тем лучше для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о новичках команды — Андре Шюррле и Гусе Тиле.
«Андрес очень позитивен, он мгновенно влился в коллектив, готов каждому из игроков помочь – мы это видели в матче с «Динамо». То же самое происходит и на тренировках. Мы получили очень позитивного человека. Чем больше будет таких игроков, тем лучше для «Спартака».
Завтра Тиль и Ларссон прилетят в Швейцарию, будут готовиться к матчу с «Ахматом». Что касается Гуса Тиля, то он был ключевым футболистом «АЗ», капитаном команды в 21 год. Это уже о чём-то говорит – и о психологических качествах, и об игровых. Да, это самый дорогой трансфер в истории «Спартака». Я разговаривал с Гусом, и он понимает, что на нём лежит серьёзная ответственность. Но могу сказать, что Тиль – такой же позитивный, как и Шюрле, что мне импонирует. Но другие его достоинства – это огромная отдача в матчах и желание прогрессировать», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 7 августа 2019
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