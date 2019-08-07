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Д. Луис пропустил тренировку «Челси» и намерен перейти в «Арсенал»

Д. Луис пропустил тренировку «Челси» и намерен перейти в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Челси» Давид Луис пропустил командную тренировку, которая состоялась сегодня, 7 августа, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний бразильский футболист хочет продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Отмечается, что на данный момент «канониры» не сделали предложение по трансферу Луиса, однако игрок входит в сферу интересов «Арсенала».

Действующий контракт Луиса с «Челси» рассчитан до 2021 года. Сообщается, что «Челси» не стремится отпускать бразильского футболиста в связи с трансферным баном, наложенным на клуб. В минувшем сезоне Луиc принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги и записал на свой счёт 3 гола. «Челси» занял 3-е место в таблице АПЛ по итогам сезона-2018/19.

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