Матвеев — о поражении от «Порту»: в целом вся команда выглядела достойно

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий по первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

«На наш взгляд, игра была сложной. Мы начали не очень хорошо, но в ходе игры всё изменилось. Игроки стали более точно владеть мячом и активно шли в атаку. Второй тайм был качественнее. Если сравнить команды, «Порту» забил со стандарта, мы – нет, но концовка второго тайма была за нами. Считаю, мы были ближе к забитому мячу во втором тайме, чем «Порту». Довольно хорошо сыграл Кабелла, в целом сегодня вся команда выглядела достойно. Результат ещё ни о чем не говорит, но, конечно, вторая игра будет сложнее.

Сложно сказать, с чем связаны пропущенные голы на последних минутах, мы пропустили много таких мячей, например, с «Зенитом». Сегодня шансы были и у нас, и у них, но они смогли реализовать свой стандарт.

Всегда можно найти недочёты в игре. Что касается новичков, конечно, всегда хочется видеть более компактную и целостную игру, мы стремимся к этому.

Мы говорили о подстраховке Сафонова со стороны Спайича, тренировали это перед матчем в Санкт-Петербурге. С «Зенитом» такой забег сработал, здесь – нет. В любом случае, принимают решение всегда игроки, делают так, как удобно им. Разумеется, будем смотреть и анализировать этот момент, думать, насколько это оптимально.

Что касается Игнатьева, он вчера получил небольшое растяжение на тренировке. Мы не стали рисковать, но надеемся, что в субботу он уже сможет помочь команде. По поводу Берга – нет никакого риска, он активно работает на тренировках. Мы хотели усилить игру в Санкт-Петербурге, но не получилось сделать замену из-за повреждения Петрова. Также Ари тогда отыграл весь матч, ему нужно было время восстановиться. Не видим никаких проблем, Берг – опытный игрок.

Надеемся на каждого нашего игрока. Есть два дня, чтобы внести корректировки. Несмотря на сложный график, команда в хорошем состоянии, и все игроки взаимозаменяемы", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.