Зе Луиш: Россия очень важна для меня, приятно сюда вернуться

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», прокомментировал победу команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:0).

«Я играю за «Порту», и мне важно показывать профессиональный футбол. Играть в Краснодаре всегда было эмоционально. Очень счастлив, потому что мы победили. Россия очень важна для меня. Приятно сюда вернуться. Самое важное — это стараться, чтобы пройти дальше.

Штрафной? Конечно, был. К счастью, мы забили гол. В «Порту» чувствую себя очень хорошо, адаптация прошла отлично. Очень счастлив, что играю за этот клуб. Это очень большая команда. Счастлив, что я тут, но нужно работать дальше", — приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».