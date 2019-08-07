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Зе Луиш: Россия очень важна для меня, приятно сюда вернуться

Зе Луиш: Россия очень важна для меня, приятно сюда вернуться
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», прокомментировал победу команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:0).

«Я играю за «Порту», и мне важно показывать профессиональный футбол. Играть в Краснодаре всегда было эмоционально. Очень счастлив, потому что мы победили. Россия очень важна для меня. Приятно сюда вернуться. Самое важное — это стараться, чтобы пройти дальше.

Штрафной? Конечно, был. К счастью, мы забили гол. В «Порту» чувствую себя очень хорошо, адаптация прошла отлично. Очень счастлив, что играю за этот клуб. Это очень большая команда. Счастлив, что я тут, но нужно работать дальше", — приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».

«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации ЛЧ, пропустив на 89-й минуте
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