Форвард «МЮ» Лукаку прибыл в Милан

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прибыл в Милан, сообщает Goal. Вероятно, Лукаку прибыл для завершения оформления сделки по переходу в миланский «Интер».
Ранее сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 75 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, однако стороны не могли прийти к соглашению по трансферу форварда.
Сам Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).
В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.
- 8 августа 2019
-
05:16
-
05:00
-
03:02
-
01:59
-
01:36
-
01:25
-
00:39
-
00:38
-
00:22
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:55
-
23:49
-
23:34
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
23:14
-
23:09
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:35
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:14
-
20:00
-
19:58