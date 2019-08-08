Форвард «МЮ» Лукаку прибыл в Милан

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прибыл в Милан, сообщает Goal. Вероятно, Лукаку прибыл для завершения оформления сделки по переходу в миланский «Интер».



Ранее сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 75 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, однако стороны не могли прийти к соглашению по трансферу форварда.



Сам Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).



В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

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