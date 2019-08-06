«Эвертон» вручил специальную футболку маме 19-летнего нападающего Мойзе Кина

Футбольный директор «Эвертона» Марсель Брандс вручил маме новичка клуба, нападающего Мойзе Кина, специальную футболку. Об этом сообщает Goal.com. На футболке с игровым номером Мойзе написано «мамочка Кина».
Ранее мама Кина вспоминала: «У нас было мало денег. Как-то раз в полшестого утра, когда я шла на работу, Мойзе позвонил мне и сказал: «Мам, у меня сюрприз. Я подписал контракт с «Ювентусом». С сегодняшнего дня ты увольняешься с работы и будешь жить со мной в Турине».
Напомним, 19-летний итальянец подписал с «ирисками» пятилетний контракт. «Ювентус» сообщил, что выручил с продажи Кина € 27,5 млн. Действующие чемпионы итальянской Серии А могут получить дополнительно € 2,5 млн в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Мойзе на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах во всех турнирах.
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