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Луческу отреагировал на слухи о переходе в киевское «Динамо»

Луческу отреагировал на слухи о переходе в киевское «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой его могут назначить в киевское «Динамо». Ранее в СМИ сообщалось, что 74-летний специалист в пятницу отправится в столицу Украины, чтобы на следующий день посетить матч УПЛ «Динамо» – «Шахтер» и дать окончательный ответ киевлянам.

«Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч «Шахтера» с «Динамо», увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от Динамо – это неправда», — цитирует Луческу Football.ua.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне под руководством главного тренера Александра Хацкевича уступили на выезде «Брюгге» (0:1).

«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
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