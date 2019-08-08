Луческу отреагировал на слухи о переходе в киевское «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой его могут назначить в киевское «Динамо». Ранее в СМИ сообщалось, что 74-летний специалист в пятницу отправится в столицу Украины, чтобы на следующий день посетить матч УПЛ «Динамо» – «Шахтер» и дать окончательный ответ киевлянам.



«Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч «Шахтера» с «Динамо», увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от Динамо – это неправда», — цитирует Луческу Football.ua.



В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне под руководством главного тренера Александра Хацкевича уступили на выезде «Брюгге» (0:1).



«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов