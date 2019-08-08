Сессеньон перейдёт из «Фулхэма» в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» договорился о трансфере полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, сообщает The Independent. По информации источника, «шпоры» заплатят за 19-летнего английского хавбека € 27 млн, эта сумма может вырасти до € 32,5 млн за счёт бонусов. Помимо денежной компенсации, «Тоттенхэм Хотспур» отдаст «Фулхэму» полузащитника Джошуа Онома. Зарплата новичка «Тоттенхэма» пока не разглашается.



В минувшем сезоне Сессеньон провёл в составе «Фулхэма» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Наиболее успешным сезоном в карьере полузащитника можно назвать сезон-2017/18, в котором в Чемпионшипе молодой хавбек сыграл в 52 встречах, в которых отметился 16 голами.



Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» согласовал с «Бетисом» трансфер Джовани Ло Чельсо.

«Тоттенхэм» согласовал с «Бетисом» трансфер Ло Чельсо за € 60 млн