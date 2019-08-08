«Милан» согласился отпустить Кессье в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перебраться в Англию до закрытия летнего трансферного окна, которое в этой стране состоится сегодня, 8 августа.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, следующим клубом 22-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». «Волки» уже согласовали с россонери переход ивуарийского хавбека за € 25 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.



Проблемой могут стать финансовые запросы Кессье. Годовой оклад Франка в «Милане» составляет € 2,5 млн, и в Англии он намерен получать значительно больше денег – около € 4 млн. «Вулверхэмптон» не готов платить такую сумму и предложил игроку € 2,8 млн. Сторонам предстоят непростые переговоры в сжатые сроки.



Весной сообщалось, что в услугах Кессье заинтересованы другие английские клубы – «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Милан» объявил о переходе защитника «Фламенго» Дуарте