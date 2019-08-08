«Милан» согласился отпустить Кессье в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перебраться в Англию до закрытия летнего трансферного окна, которое в этой стране состоится сегодня, 8 августа.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, следующим клубом 22-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». «Волки» уже согласовали с россонери переход ивуарийского хавбека за € 25 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.
Проблемой могут стать финансовые запросы Кессье. Годовой оклад Франка в «Милане» составляет € 2,5 млн, и в Англии он намерен получать значительно больше денег – около € 4 млн. «Вулверхэмптон» не готов платить такую сумму и предложил игроку € 2,8 млн. Сторонам предстоят непростые переговоры в сжатые сроки.
Весной сообщалось, что в услугах Кессье заинтересованы другие английские клубы – «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 8 августа 2019
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