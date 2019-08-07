«Милан» объявил о переходе защитника «Фламенго» Дуарте

«Милан» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Фламенго» Леонардо Дуарте. Контракт 23-летнего бразильского футболиста с итальянским клубом рассчитан на пять лет. Детали сделки не уточняются.



Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за бразильца около € 11 млн. Стоит отметить, что Дуарте стал 36-м бразильским футболистом, подписавшим контракт с «Миланом».

Дуарте провёл 86 матчей за «Фламенго». Больше всего он играл за клуб в 2018 году, на который пришлись 49 матчей. Защитник забил два мяча — оба в том же 2018 году. В нынешнем сезоне Леонардо провёл 22 игры, в том числе 6 в чемпионате.

«Милан» занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Ювентус».