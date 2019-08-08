Переход Озила в клуб MLS зависит от кофейного бизнеса

Переход полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Ди-Си Юнайтед» зависит от того, удастся ли немецкому футболисту открыть филиал своего кофейного бизнеса в столице США. Как сообщает The Athletic, на решение хавбека может повлиять возможность расширить сеть своих кофеен 39 Steps Coffee.

Ранее в СМИ сообщалось, что селекционеры «Ди-Си Юнайтед» хотели бы в лице Озила заменить Уэйна Руни, который в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти».

В настоящий момент Месут владеет тремя кофейнями в Лондоне и хотел бы открыть новое кафе в Вашингтоне, причём, может быть, на домашней арене «Ди-Си Юнайтед».

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Вместе с «канонирами» немецкий хавбек три раза выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне 30-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.