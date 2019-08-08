«Кристал Пэлас» не продаст Заха этим летом

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет лондонский клуб нынешним летом. Об этом руководство «орлов» сегодня, 8 августа, сообщило Sky Sports.
В это межсезонье Заха пытались приобрести лондонский «Арсенал», «Эвертон» и «Наполи».
Уилфрид — воспитанник «Кристал Пэлас». В 2013 году вингер перешёл в «Манчестер Юнайтед», но вернулся в клуб спустя один сезон. В минувшей кампании Заха забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее стало известно, что московский ЦСКА ответил отказом «Кристал Пэлас» на второе предложение о трансфере форварда Фёдора Чалова. По информации «Чемпионата», «армейцы» будут готовы продать футболиста, только если поступит предложение в районе € 30 млн.
- 8 августа 2019
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