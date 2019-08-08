Шаронов: Мельгарехо в «Рубине»? Гипотетически можно представлять всё что угодно

Тренер «Рубина» Роман Шаронов отказался обсуждать вопрос о возможном появлении в команде полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
«Я не вижу смысла отвечать на вопрос, смог бы Лоренсо Мельгарехо быстро завоевать место в стартовом составе, если бы он был в команде. Гипотетически можно представлять всё что угодно, но я живу реалиями», — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина».
Ранее появилась информация, что «Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо. Казанский клуб был готов взять 28-летнего хавбека в аренду до конца сезона-2019/20. Позже эту информацию опроверг агент футболиста Хуан Апплеярд.
Также сообщалось, что «Спартак» хочет продать Мельгарехо в летнее межсезонье. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Олег Кононов, после чего агент полузащитника подверг его критике.
- 8 августа 2019
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