Шаронов: стадион «Краснодара» — лучший в России

Тренер «Рубина» Роман Шаронов дал комментарий по предстоящему матчу 5-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мы хорошо отреагировали на последнее поражение, у нас был отрицательный результат, и мы разбираем игру независимо от того, что происходит на табло. Наша философия – не отходить от нашей игры, поэтому мы делаем анализ каждой игры. Для того, чтобы увидеть, что у нас получилось и над чем нам надо работать. Если брать картину в целом, то мы движемся вперёд, это очень важно.

Я бы сказал, что это одна из интересных игр, потому что тот стадион, который есть в Краснодаре, для меня это лучший стадион в России. Атмосфера там одна из лучших, поэтому нас ждёт интересный матч. Повторюсь, для нас важно, чтобы мы сохраняли лицо и свою игру. Мы уважаем любого соперника.

«Краснодар» обладает достаточно хорошими игроками, там работают профессионалы, и они подбирали команду, зная, что им предстоит играть на два фронта. Поэтому, думаю, у них хорошая «скамейка», хорошая обойма.

Паша Могилевец пропускает игру, поэтому одно изменение точно будет. А схема – это всё относительно. Старфельт и Бегич, к сожалению, работают по индивидуальной программе, проходят реабилитацию. Остальные все здоровы и готовы к игре», — цитирует Шаронова официальный сайт «Рубина».