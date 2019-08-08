Чалов и Дзюба не перейдут в АПЛ, в Англии закрылось трансферное окно

В Англии официально закрылось летнее трансферное окно. Таким образом, форварды ЦСКА и «Зенита» Фёдор Чалов и Артём Дзюба, к которым проявляли интерес клубы АПЛ, не переберутся на Туманный Альбион до января 2020 года.

Напомним, в подписании Чалова был заинтересован «Кристал Пэлас». За нападающего «армейцев» английский клуб был готов заплатить € 25 млн. Однако это предложение было отклонено ЦСКА. За своего игрока московский клуб хотел получить на € 5 млн больше.

Дзюба лично заявлял о желании попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге. В конце весны форвард «Зенита» стал клиентом известного португальского агента Жорже Мендеша. Предполагалось, что он займётся потенциальным переходом футболиста в один из клубов АПЛ.