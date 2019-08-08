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Дубль Бакаева и гол Понсе принесли «Спартаку» победу над «Туном» в матче ЛЕ

Дубль Бакаева и гол Понсе принесли «Спартаку» победу над «Туном» в матче ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

«Спартак» обыграл «Тун» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра состоялась на стадионе «Арена Тун» в Туне. Итоговый счёт встречи — 3:2.

Счёт на 22-й минуте открыл форвард красно-белых Эсекьель Понсе. На 29-й минуте хавбек москвичей Зелимхан Бакаев удвоил преимущество. Однако хозяевам удалось сравнять счёт: на 52-й минуте один мяч отыграл Ниас Хефти, а через семь минут второй гол в ворота Александра Максименко забил Симоне Рапп. На 66-й минуте «Спартак» вперёд мог вывести Андре Шюррле, однако он не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Исправился немец на 73-й минуте, отдав результативную передачу на того же Бакаева.

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Тун
Тун, Швейцария
2 : 3
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Понсе – 22, 0:2 – Бакаев – 29, 1:2 – Хефти – 52, 2:2 – Рапп – 59, 2:3 – Бакаев – 73
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