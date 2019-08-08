Дубль Бакаева и гол Понсе принесли «Спартаку» победу над «Туном» в матче ЛЕ

«Спартак» обыграл «Тун» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра состоялась на стадионе «Арена Тун» в Туне. Итоговый счёт встречи — 3:2.
Счёт на 22-й минуте открыл форвард красно-белых Эсекьель Понсе. На 29-й минуте хавбек москвичей Зелимхан Бакаев удвоил преимущество. Однако хозяевам удалось сравнять счёт: на 52-й минуте один мяч отыграл Ниас Хефти, а через семь минут второй гол в ворота Александра Максименко забил Симоне Рапп. На 66-й минуте «Спартак» вперёд мог вывести Андре Шюррле, однако он не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Исправился немец на 73-й минуте, отдав результативную передачу на того же Бакаева.
Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.
- 8 августа 2019
-
21:56
-
21:51
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
21:02
-
20:59
-
20:28
-
20:21
-
20:11
-
20:08
-
19:56
-
19:49
-
19:43
-
19:24
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:31