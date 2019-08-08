Луис Адриано объяснил своё решение перейти в «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано рассказал, почему решил перейти в «Палмейрас».
«Как сказал спортивный директор, клуб строит большой проект. Я решил вернуться, потому что выступал в Европе в течение долгого времени. Хочу быть рядом с семьёй и верю в проект „Палмейраса“. Это вызов. Я сосредоточен на проекте „Палмейраса“.
Долгое время я выступал на позиции центрального нападающего. Но в последнее время в «Спартаке» также очень много играл на команду. Надеюсь адаптироваться как можно скорее к бразильскому футболу. Я отсутствовал долгое время. Хочу помочь команде по максимуму. Сделаю всё возможное, чтобы помочь партнёрам по команде, когда буду находиться на поле.
Никогда не играл под 10-м номером. Счастлив, что буду играть в этой футболке, потому что это особенный номер. Надеюсь оправдать ожидания. Сделаю всё возможное ради этой футболки", — приводит слова Адриано Globo Esporte.
- 8 августа 2019
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