Луис Адриано объяснил своё решение перейти в «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано рассказал, почему решил перейти в «Палмейрас».

«Как сказал спортивный директор, клуб строит большой проект. Я решил вернуться, потому что выступал в Европе в течение долгого времени. Хочу быть рядом с семьёй и верю в проект „Палмейраса“. Это вызов. Я сосредоточен на проекте „Палмейраса“.

Долгое время я выступал на позиции центрального нападающего. Но в последнее время в «Спартаке» также очень много играл на команду. Надеюсь адаптироваться как можно скорее к бразильскому футболу. Я отсутствовал долгое время. Хочу помочь команде по максимуму. Сделаю всё возможное, чтобы помочь партнёрам по команде, когда буду находиться на поле.

Никогда не играл под 10-м номером. Счастлив, что буду играть в этой футболке, потому что это особенный номер. Надеюсь оправдать ожидания. Сделаю всё возможное ради этой футболки", — приводит слова Адриано Globo Esporte.