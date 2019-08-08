«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен

* «Спартак» стал третьим участником евросезона от России. Старт на международной арене получился для наших клубов катастрофическим: три поражения – ноль голов. «Арсенал» уступил бакинскому «Нефтчи» в Лиге Европы с общим счётом 0:4, а «Краснодар» был бит дома в первом матче квалификации Лиги чемпионов «Порту» – 0:1.

«Порту» сильнее «Краснодара». «Быки» опять проиграли концовку Это поражение напомнило матч «Краснодара» с «Валенсией» в Лиге Европы.

* «Тун» начал сезон с двух ничьих и домашнего поражения от «Базеля». На игре соперника «Спартака» отразилась потеря трёх ключевых футболистов: полузащитник Деннис Ходигер получил разрыв крестообразных связок, а лучший бомбардир «Туна» Деян Соргич и главный распасовщик Марвин Шпильман был проданы в богатые клубы. Возможно, отчасти из-за результатов команды матч Лиги Европы собрал мало зрителей – около 4000 человек. Но не только.

«Спартак» в Туне никому не нужен. Кажется, мы переоцениваем наш футбол Самый популярный российский клуб в Швейцарии — ни афиш, ни зрителей, ни журналистов.

* Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сделал две перестановки в основе по сравнению с дерби с «Динамо». Николай Рассказов вышел на правом фланге обороны вместо Андрея Ещенко, а Резиуан Мирзов заменил на левом краю атаки Александра Ташаева. Попал в заявку Лоренсо Мельгарехо, несмотря на слухи о скором уходе из команды.

* С самого начала команда Кононова играла очень просто. Спартаковцы принимали решения, в которых отсутствовала сложная коллективная мысль и какой-либо риск. Было много длинных передач. Наверняка это связано, как с волнением, так и с необходимостью адаптироваться к искусственному полю. Качество газона оставляло желать лучшего. До гола Эсекьеля Понсе российские красно-белые ни разу не пробили по воротам «Туна», а первый тайм проиграли по ударам – 4:6 (в створ – 2:0).

* Гол на 21-й минуте «Спартаку», по сути, подарил голкипер «Туна». Игрокам группы атаки гостей оказалось достаточно лишь обозначить прессинг, чтобы заставить Гийома Февра запаниковать. Кроме того, в этом эпизоде чуть-чуть повезло с отскоком мяча, который защитник выбивал из-под ног Мирзова. Понсе грамотно прочитал эпизод, отклеившись от опекуна, после чего забил свой первый мяч в составе «Спартака». Аргентинец исправился за удаление в дерби.

* Вторая голевая атака российских красно-белых тоже началась с неточной передачи Фавра: видимо, тренер заставляет его разыгрывать мяч при начале атаки. Когда у голкипера не хватает мастерства, получаются такие ошибки. Однако в этот раз спартаковцам удался действительно хороший контрвыпад, а Зелимхан Бакаев здорово сместился в центр под удар с левой.

* Ещё при счёте 2:0 у «Спартака» возникали проблемы при перестроениях, оборона во многом держалась на индивидуальном мастерстве двух центральных защитников – Георгия Джикия и Самуэля Жиго. Но вскоре после перерыва «Тун» забил. Всё началось с ошибки Мирзова в прессинге, который пошёл не к своему защитнику. Образовалась дыра в центре, после чего у штрафной гостей закружилась карусель. Швейцарским красно-белым тоже повезло с отскоком. К тому же Александр Максименко отбил трудный мяч прямо на Ниаса Хефти.

* Забитый гол воодушевил швейцарцев. Они взвинтили темп, стали больше рисковать, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счёт. Грубейшую ошибку допустил под давлением Айртон. Джикии было тяжело помешать набегавшему под кросс справа мини-Дзюбе из «Туна» – нападающему Симоне Раппу.

* «Тун» остудил Андре Шюррле, заработавший пенальти сразу после своего появления на поле. Немец сыграл на опыте, обхитрив швейцарских защитников. Более умелые игроки обороны, скорее всего, избежали бы фола и назначения одиннадцатиметрового в такой ситуации, но класс Шюрлле перевесил. Правда, с «точки» новичок «Спартака» пробил неудачно – голкипер Февр реабилитировался за ошибки. Тем не менее Шюрлле вышел на замену хорошо. Игровой интеллект у него очень высокий, а швейцарцы уже подустали. Немец поучаствовал в третьей голевой атаке «Спартака», которая, кажется, началась с не совсем чистого отбора Рассказова.

* Второй тайм получился очень весёлым! Соперники нанесли общими усилиями 15 ударов (8:7 в пользу «Туна», в створ – 4:3). Пусть качество футбола было не самым высоким, зато с точки зрения зрелищности и эмоций игра порадовала. Игроков обеих команд стоит похвалить за желание победить, идти в борьбу за мяч. «Спартак» в концовке удержал нужный результат, став первой российской командой, одержавшей победу в новом евросезоне.