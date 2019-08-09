«Ромб» Бакаева, пирошоу фанатов и пейзажи Туна. Лучшие фото из Швейцарии

8 августа в Швейцарии в Туне на одноименном стадионе в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» обыграл «Тун». Итоговый счёт встречи — 3:2.

Счёт на 22-й минуте открыл форвард красно-белых Эсекьель Понсе. На 29-й минуте хавбек москвичей Зелимхан Бакаев удвоил преимущество. Однако хозяевам удалось сравнять счёт: на 52-й минуте один мяч отыграл Ниас Хефти, а через семь минут второй гол в ворота Александра Максименко забил Симоне Рапп. На 66-й минуте «Спартак» вперёд мог вывести Андре Шюррле, однако он не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Исправился немец на 73-й минуте, отдав результативную передачу на того же Бакаева.

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.

Лучшие фото с матча «Тун» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.