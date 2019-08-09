Спортдиректор «Туна»: выход в следующий раунд Лиги Европы всё ещё возможен

Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер дал комментарий после поражения команды со счётом 2:3 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком».
«Нужно чудо, но кто знает – выход в следующий раунд всё ещё возможен. Это мы и видели на поле, возможно всё. В воскресенье нас ждёт матч чемпионата. В любом случае, мы смотрим вперёд.
Результат не очень хороший для нас, игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить. После домашнего поражения очень тяжело играть против такого соперника, как «Спартак», который выступает в более сильной лиге, чем «Тун».
Мы не были настолько плохи в первом тайме, но пропустили два мяча. После перерыва мы знали, что должны сделать всё, чтобы изменить ход матча. «Спартак» вёл со счетом 2:0 и мог контролировать игру – возможно, именно поэтому игра изменилась после перерыва», — приводит слова Гербера ТАСС.
Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 августа. Начало — в 19:45 мск.
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