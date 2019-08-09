«Бешикташ» согласовал с «Шальке» трансфер Коноплянки

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перейдёт в «Бешикташ». Как сообщает Haber365, клубы достигли договорённости о переходе 29-летнего украинца.
По информации источника, Коноплянка подпишет трёхлетний контракт с «Бешикташем». Зарплата футболиста составит около € 2 млн в год. Ожидается, что о трансфере игрока в турецкий клуб будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с гельзенкирхенским «Шальке». Также стало известно, что украинский полузащитник получил предложения из России и Китая. К тому же в услугах Коноплянки был заинтересован турецкий «Фенербахче».
Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провёл на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.
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