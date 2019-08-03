«Бешикташ» сделал предложение Маку

Юрас Венглос, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент намерен сменить клуб. У игрока есть несколько предложений, в том числе от «Бешикташа».

«Да, нам поступило предложение от „Бешикташа“… Но у нас есть и другие варианты. Мой клиент — очень ценный игрок, предложения поступают со всей Европы. Но после перехода в «Зенит» Малкома ему было бы сложно получить шанс в команде. Мы хотим уйти в клуб, где он будет играть в стартовом составе. „Бешикташ“ — один из вариантов… Примем окончательное решение в ближайшие дни и всё объясним», — приводит слова Венглоса YeniVatanGazetesi.

Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за € 3,5 млн. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.