«Бешикташ» сделал предложение Маку
Юрас Венглос, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент намерен сменить клуб. У игрока есть несколько предложений, в том числе от «Бешикташа».
«Да, нам поступило предложение от „Бешикташа“… Но у нас есть и другие варианты. Мой клиент — очень ценный игрок, предложения поступают со всей Европы. Но после перехода в «Зенит» Малкома ему было бы сложно получить шанс в команде. Мы хотим уйти в клуб, где он будет играть в стартовом составе. „Бешикташ“ — один из вариантов… Примем окончательное решение в ближайшие дни и всё объясним», — приводит слова Венглоса YeniVatanGazetesi.
Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за € 3,5 млн. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.
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