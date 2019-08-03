Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бешикташ» сделал предложение Маку

«Бешикташ» сделал предложение Маку
Футбол / РПЛ 0

Юрас Венглос, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент намерен сменить клуб. У игрока есть несколько предложений, в том числе от «Бешикташа».

«Да, нам поступило предложение от „Бешикташа“… Но у нас есть и другие варианты. Мой клиент — очень ценный игрок, предложения поступают со всей Европы. Но после перехода в «Зенит» Малкома ему было бы сложно получить шанс в команде. Мы хотим уйти в клуб, где он будет играть в стартовом составе. „Бешикташ“ — один из вариантов… Примем окончательное решение в ближайшие дни и всё объясним», — приводит слова Венглоса YeniVatanGazetesi.

Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за € 3,5 млн. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент