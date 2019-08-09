Де Лаурентис: если за Магуайра заплатили £ 85 млн, то Кулибали стоит £ 250 млн

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мыслями о рекордном трансфере защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед», а также оценил стоимость Калиду Кулибали.



«В контракте Калиду прописана сумма отступных – £ 150 млн. Но, к примеру, в Англии за Магуайра заплатили £ 85 млн. Здесь я бы отдал за него £ 30-35 млн. Я думаю, что Кулибали стоит £ 250 млн, если они заплатили так много за того парня.



Проблема завышенных цен на футболистов появилась из-за англичан. Там они зарабатывают больше, чем во Франции, Испании, Италии и Германии. Если клуб получает доход в £ 800 млн, то для него не проблема предложить за игрока £ 80 млн, 90 или 100. Соперничество на трансферном рынке между Англией и другими странами нельзя назвать честным», — цитирует Де Лаурентиса ESPN.



Стало известно, сколько клубы АПЛ потратили летом на трансферы