«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»

Туринский «Ювентус» намерен расстаться с нападающим Пауло Дибалой до закрытия трансферного окна, которое состоится 2 сентября.



Как сообщает The Independent, бьянконери постараются продать 25-летнего футболиста в «Пари Сен-Жермен». При этом «старая синьора» готова отпустить аргентинского форварда и в другой клуб, если её финансовые запросы будут удовлетворены.



Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако в итоге переход сорвался, а в Англии закрылось трансферное окно.



В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.



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