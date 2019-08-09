«Динамо» объявило о переходе Нойштедтера
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Романа Нойштедтера.
31-летний футболист присоединился к бело-голубым на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. За свою новую команду Роман будет выступать под 15-м номером. Для «Динамо» это уже девятый новичок в это трансферное окно.
Напомним, последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче». Нынешним летом у него истёк срок действия контракта с турецким клубом. Всего в минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче в составе «Фенербахче». На его счету 2 забитых мяча. Ранее футболист также выступал за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.
«Динамо» объявило о переходе Нойштедтера
Фото: Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)
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